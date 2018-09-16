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Meteoroloji'den Uyarı!..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahmin değerlendirmelerine göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den Uyarı!..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahmin değerlendirmelerine göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

16 Eylül 2018 Pazar 15:10
Meteoroloji'den Uyarı!..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı işehirlerimizde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı bulutlu 27
  • İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
  • İzmir: Az bulutlu 32
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
  • Antalya: Az bulutlu 32
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olması bekleniyor) 25
  • Erzurum: Parçalı bulutlu 22
  • Diyarbakır: Az bulutlu 33

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji den uyarı
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