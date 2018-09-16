Meteoroloji'den Uyarı!..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahmin değerlendirmelerine göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.