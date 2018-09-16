Meteoroloji'den Uyarı!..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı işehirlerimizde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı bulutlu 27
- İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
- İzmir: Az bulutlu 32
- Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
- Antalya: Az bulutlu 32
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olması bekleniyor) 25
- Erzurum: Parçalı bulutlu 22
- Diyarbakır: Az bulutlu 33
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