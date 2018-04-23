Meteoroloji'den Son Dakika Hava Durumu Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bir son dakika açıklaması geldi.

MGM resmi sayfası aracılığıyla yapılan son dakika açıklamasında ülke genelinde havanın hissedilir derecede artacağı dile getirildi. Meteorolojiden yapılan açıklama şu şekilde;

Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin yurdumuzu terketmesiyle beraber, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren ülkemiz genelinde artarak, önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin yer yer 5 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Yurdun büyük bir bölümünün yağışsız geçeceği tahmin edilen yeni haftada hava sıcaklıklarının; Ankara’da 27, İstanbul’da 26, İzmir’de 30, Antalya’da 27, Samsun ve Erzurum’da 20 , Diyarbakır’da 28 derecelere ulaşması bekleniyor.

İŞTE TÜRKİYE GENELİ HARİTALI HAVA DURUMU

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