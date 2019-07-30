Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 28°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103347
ALTIN
256.410
DOLAR
5.5916
STERLIN
6.8095
EURO
6.2266
Kamuda en çok iş bulan meslekler belli oldu!
Türkiye'den bir dünya rekoru! Elektriğe yüzde 307 zam!
Google'dan uyarı: Bu uygulamaları telefondan silin !
Sevgilisini öldürüp beynini yedi
Meslekten ihraç edilen eski polis kendini astı

Meteoroloji'den sıcak hava ve sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinde sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde ise yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den sıcak hava ve sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinde sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde ise yağış bekleniyor.

30 Temmuz 2019 Salı 09:26
Meteoroloji'den sıcak hava ve sağanak uyarısı

apılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Bursa: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28
Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji den sıcak hava sağanak uyarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayıt dışı çalıştırılan göçmenler için flaş uyarı geldi! Son tarih 26 Ağustos...
Kayıt dışı çalıştırılan göçmenler için flaş uyarı geldi! Son tarih 26 Ağustos...
Polislerin Tayin Sebebi Whatsapp mı?
Polislerin Tayin Sebebi Whatsapp mı?
İmam hutbe nedeniyle tartıştığı vatandaşı bıçakladı
İmam hutbe nedeniyle tartıştığı vatandaşı bıçakladı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim