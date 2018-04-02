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Meteoroloji'den Önemli Son Dakika Uyarısı (3-4-5 Nisan Hava Durumu Haritalı)

Meteorolojiden yapılan son dakika açıklamasında bazı bölgeler için önemli uyarılar yapılırken zirai don hakkında da yetiştiricilere bilgilendirme yapıldı.

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Meteoroloji'den Önemli Son Dakika Uyarısı (3-4-5 Nisan Hava Durumu Haritalı)

Meteorolojiden yapılan son dakika açıklamasında bazı bölgeler için önemli uyarılar yapılırken zirai don hakkında da yetiştiricilere bilgilendirme yapıldı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 17:25
Meteoroloji'den Önemli Son Dakika Uyarısı (3-4-5 Nisan Hava Durumu Haritalı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bir son dakika açıklaması yapıldı.

MGM resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan son dakika uyarısında zirai don uyarsıı yapılırken ülke genelinde önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verildi. MGM 'den zirai don ile ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Bu gece ve yarın (salı) sabah saatlerinde, yarın gece ve çarşamba sabah saatlerinde Ankara, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kastamonu, Çankırı ve Bolu'da hafif don olayı,

03.04.2018 Salı gecesi ile 04.04.2018 Çarşamba sabah saatleri arasında ve 04.04.2018 gece ve 05.04.2018 Perşembe sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Gümüşhane, Bayburt ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 1000 metre ve üzeri rakımlı kesimlerinde), Doğu Anadolu'nun kuzeyinde (Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş) ve Sivas, Kayseri çevrelerinde orta kuvvette don olayı beklendiğinden zirai faaliyetlerde bulunan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. (Geçerlilik Periyodu 02.04.2018 23:00-05.04.2018 09:00)

FIRTINA UYARISI

MGM'den fırt8ına uyarısı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın (02.04 2018 Pazartesi) sabah saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve denizcilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

3 NİSAN SALI HAVA DURUMU

4 NİSAN HAVA DURUMU

5 NİSAN HAVA DURUMU

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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