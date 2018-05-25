Meteoroloji'den O İller İçin Kuvvetli Yağmur Uyarısı (Haritalı Hava Durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları geldi.

MGM resmi sayfasından yayımlanan uyarılarda bazı bölgelerde şiddetli yağış beklendiğine yer verildi. Uyarılar ve ülke geneli haritalo hava durumu şu şekilde;

Çorum'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam 19:20-20:30 saatleri arasında Çorum'da kuvvetli (20-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ankara'nın Kuzeyinde Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Meteoroloji radarından alınan son verilere göre; bugün 18:15-19:30 TSİ saatleri arasında Çubuk, Akyurt çevreleri ile Esenboğa Havaalanı'nda kuvvetli (15-35 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Eskişehir'de Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Eskişehir'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kütahya'da Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Kütahya'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Afyonkarahisar'da Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Afyonkarahisar'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

GENEL DURUM

Yurdumuz iç ve doğu bölgelerinde etkili olan sağanak yağışlara ilave olarak Yarından (25 Mayıs 2018 Cuma) itibaren batı bölgelerimiz üzerinde konuşlanacak olan alçak merkez ve atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava nedeniyle önümüzdeki bir hafta boyunca yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların ilk üç gün (Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri) iç ve batı bölgeler ağırlıklı, önümüzdeki hafta içi Pazartesiden Cumaya kadar yine iç bölgeler ile doğu bölgeler ağırlıklı gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

Yurdumuzun yarından (25. Mayıs 2018 Cuma) itibaren batı bölgelerimizden başlayarak yeni yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz’in ve Doğu Anadolu’nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

26 Mayıs Cumartesi günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimi ile Doğu Anadolu’nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

27 Mayıs Pazar günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimi, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların önümüzdeki hafta içi Pazartesiden Cumaya kadar yine iç bölgeler ile doğu bölgeler ağırlıklı gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

Cuma ve Cumartesi günü tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağışların İç Ege’de (Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Manisa, Denizli, Muğla ile İzmir ve Aydın illerimizin iç kesimlerinde) Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde (Isparta, Burdur ve Antalya’nın iç kesimleri) Eskişehir, Bilecik, Bolu ve Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Üç büyük ilimizde (Ankara, İstanbul ve İzmir) önümüzdeki üç gün (Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların İstanbul ve İzmir’de Pazar günü sona ereceği, Ankara’da önümüzdeki hafta boyunca görülmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında yurdumuzda etkili olacak yağışlı sisteme rağmen önemli bir değişiklik olmayarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

işte cumartesi ve pazar haritalı hava durumu

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