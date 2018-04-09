Meteoroloji'den O İller İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı (Haritalı Hava Durumu)

Meteoroloji genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları geldi.

MGM resmi syafasından yapılan son dakika açıklamasında bazı İllerde kuvvetli yağışlar beklendiği belirtilirken yağışlar içi uyarılara da açıklamada yer verildi. İşte o açıklamalar..

MERSİN CE ÇEVRESİ

Bugün öğle saatlerinde Mersin çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerine kadar il merkezi ve doğu ilçelerinde (Tarsus, Çamlıyayla) kuvvetli (30-50 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ADANA VE ÇEVRESİ

Bugün öğle saatlerinde Adana çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerine kadar il genelinde kuvvetli (30-50 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

NİĞDE VE KAYSERİ

Bugün öğle saatlerinde Niğde ve Kayseri çevrelerinde beklenen sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde güney ilçelerinde (Ulukışla, Çamardı, Yahyalı) kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HATAY VE ÇEVRESİ

Hatay çevrelerinde bu akşam saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerine kadar il genelinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA VE KARADENİZDE SİS

Marmara’nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen sis hadisesinin önümüzdeki 3 gün boyunca zaman zaman yoğunluğunu artarak devam edeceği tahmin edildiğinden başta hava ve deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HARİTALI HAVA DURUMU

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