Meteoroloji'den O İl ve Bölgeler İçin Son Dakika Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarısı geldi.

Meteoroloji resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasında bazı bölgelerde kuvvetli fırtınanın beklendiği ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Fırtına beklenen bölgeler ile ilgili Meteorolojiden şu açıklama yapıldı:

"Doğu Karadeniz'de rüzgarın bugün (salı) öğleden sonra kuvvetini artırarak batı ve kuzeybatı (karayel) yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın (çarşamba) günün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

Marmara'da rüzgarın yarın (çarşamba) öğleden sonra kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden 5 ila 7 yer yer 8 (40-60 yer yer 75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın perşembe günü ilk saatlerinde etkisin kaybetmesi tahmin edilmektedir.

Ege'de rüzgarın yarın (çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) fırtına, güneyinde 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Kuzey Ege'de perşembe günü sabah saatlerinden itibaren, Güney Ege'de cuma (26.01.2018) günü günün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın (çarşamba) akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) perşembe günü (25.01.2018) sabah saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü (26.01.2018) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

Orta Akdeniz'de rüzgarın perşembe günü (25.01.2018) sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü (26.01.2018) günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir."

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