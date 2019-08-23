Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı hava durumu raporunda hafta sonu sıcaklıkların artacağı konusunda uyarıda bulundu. Bazı bölgelerde 39-40 derece civarına ulaşacak olan hava sıcaklığı, Karadeniz'in doğu bölgelerinde ise yağışlı hava dolayısıyla etkisini daha az hissettirecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 23 Ağustos Cuma günü için yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

23 AĞUSTOS HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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