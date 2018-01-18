Meteoroloji'den Flaş Uyarı: O İllerde Yoğun Kar Yağışı Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bir son dakika açıklaması geldi.

MGM resmi sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasında ülkenin büyük bir bölümünde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi. Yapılan açıklamada kar yağışı beklenen bölgeler ile ilgili şu uyarılara yer verildi:

Hakkari

Hakkari çevrelerinde halihazırda hafif olarak devam etmekte olan kar yağışının, akşam saatlerinde etkisini artırarak yarın (Cuma) gece yarısına kadar yoğun (20-50 cm) şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Muş

Bu akşam (17.01.2018 Çarşamba) Muş çevrelerinde beklenen kar yağışının, Cuma günü (19.01.2018) akşam saatlerine kadar yoğun kar yağışı (20-40 cm) olarak devam etmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Erzurum

Erzurum çevrelerinde aralıklarla görülecek kar yağışının yarın (18.01.2018 Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuvvetlenerek, Cuma akşamına kadar yer yer yoğun kar (20-50 cm) şeklinde etkili olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bingöl

Yarın (18.01.2018 Perşembe) Bingöl çevrelerinde beklenen yağışlar, cuma öğle saatlerine kadar kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde yoğun kar (21 cm ve üzeri) olarak tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Tunceli

Yarın (18.01.2018 Perşembe) Tunceli çevrelerinde beklenen yağışlar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde yoğun kar (21 cm ve üzeri) olarak tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Erzincan

Yarın (18.01.2018 Perşembe) Erzincan çevrelerinde beklenen yağışlar, özellikle akşam saatlerinden sonra kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (15-50 cm) olarak tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Elazığ

Elazığ çevrelerinde beklenen yağışlar, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuvvetli yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak (21-75 Kg/m2), yükseklerinde ve gece saatlerinden sonra il genelinde tipi şeklinde yoğun kar yağışı (21-50 cm) olarak tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayı) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kahramanmaraş

Yarın (18.01.2018 Perşembe) Kahramanmaraş çevrelerinde beklenen yağışların çok kuvvetli yer yer şiddetli sağanak (51-100 Kg/m2), kuzey ilçelerinde ise yoğun kar (20-50 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayı) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ülkenin geneli

Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, rüzgarın kuzeye dönmesi ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğusunda kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak (21-50 yer yer 51-100 Kg/m2), Doğu Anadolu'nun batısı ve Bolu çevrelerinde yoğun kar (21-50 cm), Düzce'nin Kaynaşlı, Gölyaka, Yığılca ve Çilimli ilçelerinde yer yer kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor.

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