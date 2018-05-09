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Meteoroloji'den Flaş Hava Durumu Açıklaması: Yağışlar Artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada ülke genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğine yer verildi.

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Meteoroloji'den Flaş Hava Durumu Açıklaması: Yağışlar Artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada ülke genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğine yer verildi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 08:57
Meteoroloji'den Flaş Hava Durumu Açıklaması: Yağışlar Artacak

Meteoroloji Genel Müdülrüğünden bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada yağışların artacağı ve hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacağına yer verildi.

Meteorolojiden yayımlanan duyuruda ülke geneline hava durumu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Adana, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Amasya, Hatay kıyıları, Samsun'un iç kesimleri, Çorum'un doğusu ve Tokat'ın batısında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile bugün (çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bursa, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege ile Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bugün (Çarşamba) Adana ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (çarşamba) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Çarşamba) Amasya, Samsun'un iç kesimleri, Çorum ve Tokat'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak çevrelerinde yerel olark kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

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Son DakikaHaberMeteorolojiHava Durumu
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