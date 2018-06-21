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Meteoroloji'den Ankaralılara Uyarı! Sel, Su Baskını Riski Var

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde sağnaak yağışın etkili olacağı, sel su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşın dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

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Meteoroloji'den Ankaralılara Uyarı! Sel, Su Baskını Riski Var

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde sağnaak yağışın etkili olacağı, sel su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşın dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

21 Haziran 2018 Perşembe 21:03
Meteoroloji'den Ankaralılara Uyarı! Sel, Su Baskını Riski Var

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde sağnaak yağışın etkili olacağı, sel su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşın dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

Meteorolojiden yapılan uyarıda başkentin güney ve batı ilçelerinde etkili olması beklenen yağışların gece saatlerine kadar sürebileceği, vatandaşların bu nedenle dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Yapılan uyarıda," Analiz ve Tahmin Merkezi'nde yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde (Gölbaşı, Çankaya,Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) yağışlar beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

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