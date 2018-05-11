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Meteoroloji'den 3 Bölge İçin Şiddetli Yağmur Uyarısı (Hafta Sonu Hritalı Hava Durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında Ankara ile bazı bölgeler için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji'den 3 Bölge İçin Şiddetli Yağmur Uyarısı (Hafta Sonu Hritalı Hava Durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında Ankara ile bazı bölgeler için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

11 Mayıs 2018 Cuma 12:47
Meteoroloji'den 3 Bölge İçin Şiddetli Yağmur Uyarısı (Hafta Sonu Hritalı Hava Durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bir son dakika açıklaması geldi.

MGM resmi sayfasından yapılan son dakika açıklamasında Ankara, Sakarya ve Kocaeli ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde şiddetli yağmur yapacağına yer verildi. 

Ankara için yaptığı uyarı açıklamasında MGM şu ifadeleri kullandı:

Ankara radarından alınan veriler ve yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 3 saat boyunca (13.00-16.00 TSİ) Ankara il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

GÜNEYDOĞU'DA YAĞIŞ

Kurak geçen Nisan ayından sonra Mayıs ayıyla birlikte yağışlı sistemin etkili olduğu ve yer yer kuvvetli yağışların görüldüğü Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Gaziantep, Adıyaman, Kilis) yarın (11.05.2018 Cuma), Cumartesi ve Pazar günleri de yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.

Yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların oluşturabileceği; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SAKARYA VE KOCAELİ

Son radar verileri ve yapılan değerlendirmelere göre önümüzdeki 3 saat boyunca Sakarya il geneli ile Kocaeli merkez, Gölcük, Başiskele ve Kartepe ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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