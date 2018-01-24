Meteoroloji'den 13 İl İçin Şiddetli Yağış Uyarısı Geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklmada bazı İl ve bölgeler için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

MGM resmi sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasında şu uyarılara yer verildi:

Niğde

Bu akşam saatlerinde Niğde çevrelerinde başlayacak olan kar yağışının kuvvetli (10-20 cm), güney ilçelerinde (Çamardı, Ulukışla) yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden, İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan karayolunda yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Karaman

Karaman çevrelerinde görülecek olan kar yağışının gece saatlerinden sonra etkisini artırarak il genelinde yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden, başta İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan karayolunda yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Konya

Konya çevrelerinde halen devam etmekte olan hafif kar yağışının gece saatlerinden sonra etkisini artırarak il genelinde yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden, başta İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan karayollarında yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Adana-Mersin

Bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de görülecek olan yağışların, bu gece ve yarın (Perşembe) Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (Çamlıyayla, Gülnar, Mut) ile Adana'nın kuzey ilçelerinde (Pozantı, Aladağ, Karaisalı, Feke) yoğun kar (50 cm ve civarı) yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Tunceli

Tunceli çevrelerinde görülecek olan yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak il merkezinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (21-50 kg/metrekare), 1200 m. üzeri rakımlı kesimlerinde yoğun kar (20-50 cm) yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, buzlanma ve don olayı) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bingöl

Bingöl çevrelerinde görülecek olan yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak il merkezinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (21-50 kg/metrekare), 1200 m. üzeri rakımlı kesimlerinde yoğun kar (20-50 cm) yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, buzlanma ve don olayı) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Elazığ

Elazığ çevrelerinde görülecek olan yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak il merkezinde kuvvetli yağmur (21-50 kg/metrekare), 1200 m. üzeri rakımlı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20-50 cm) yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, buzlanma ve don olayı) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Muş

Muş çevrelerinde görülecek olan kar yağışının bu gece saatlerinden sonra etkisini artırarak il genelinde yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Erzurum

Erzurum çevrelerinde görülecek olan kar yağışının bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın (Perşembe) il genelinde kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Diyarbakır

Diyarbakır çevrelerinde görülecek olan yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın (Perşembe) il genelinde kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/metrekare) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Batman

Batman çevrelerinde görülecek olan yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın (Perşembe) il genelinde kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/metrekare) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Mardin

Mardin çevrelerinde görülecek olan yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın (Perşembe) il genelinde kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/metrekare) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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