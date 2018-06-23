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Meteoroloji'den 11 İl İçin Flaş Uyarı-İşte Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 11 İl için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji'den 11 İl İçin Flaş Uyarı-İşte Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 11 İl için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

23 Haziran 2018 Cumartesi 10:30
Meteoroloji'den 11 İl İçin Flaş Uyarı-İşte Hava Durumu

Son dakika haber: Meteoroloji Genel Müdürlüğündne yapılan son dakika açıklamasında bazı İller için önemli uyarı yapıldı.

MGM resmi internet sayfası aracılığıyla yapılan son dakika açıklamasında Türkiye genelinde birçok İlde kuvvetli sağanak yağış beklendiğine yer verildi. 

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 29
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 32
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 36
Kırklareli: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan değerlendirmelere göre; Yarın (Cumartesi-23.06.2018) Kırklareli il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
Tekirdağ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan değerlendirmelere göre; Yarın (23.06.2018) Tekirdağ il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

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