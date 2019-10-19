Meteorloji'den Üst Üste Kritik Uyarılar! O Bölgelerde Yaşayanlar Dikkat!

Son dönemlerde hava sıcaklarında belirgin değişikler yaşanmaya başladı. Ekim ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarılar vatandaşlar tarafından inceleniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN O BÖLGELER İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

EDİRNE 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 15°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ 15°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

MANİSA 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MUĞLA 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Orta Akdeniz'in iç kesimleri ve Mersin ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kayseri ve Sivas ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 4°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece yarın (Pazar) sabah saatlerinde puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece yarın (Pazar) sabah saatlerinde puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece yarın (Pazar) sabah saatlerinde puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece yarın (Pazar) sabah saatlerinde puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

TOKAT 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 18°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğusu ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ilçeleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 3°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu ilçeleri ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde batısı yer yer pus, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş; İyi, yağış ve pus anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren İskenderun Körfezi, yarın sabah saatlerinden sonra Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan, yarın öğleden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, yarın kuzeyi kuzeydoğudan, yarın öğleden sonra doğusu güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi, yağış anında orta.