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Meslekten ihraç edilen eski polis kendini astı
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Meslekten ihraç edilen eski polis kendini astı

Bolu'da, meslekten ihraç edilen eski polis Fatih Karaahmetoğlu, yalnız yaşadığı evinde kendisini doğal gaz borusuna iple asarak intihar etti. Karaahmetoğlu'nun intihar sırasında ellerinde boks eldiveni olduğu öğrenildi.

Meslekten ihraç edilen eski polis kendini astı

Bolu'da, meslekten ihraç edilen eski polis Fatih Karaahmetoğlu, yalnız yaşadığı evinde kendisini doğal gaz borusuna iple asarak intihar etti. Karaahmetoğlu'nun intihar sırasında ellerinde boks eldiveni olduğu öğrenildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:29
Meslekten ihraç edilen eski polis kendini astı

Olay, akşam saatlerinde Sümer mahallesinde meydana geldi.

Geçen yıl meslekten ihraç edilen 26 yaşındaki eski polis Fatih Karaahmetoğlu'ndan bir süredir haber alamayan arkadaşı merak edip evine gitti. Kapıyı açan olmayınca, yedek anahtarların bulunduğu apartman görevlisi ile birlikte eve girildi.

Fatih Karaahmetoğlu, doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. Durum, polise haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaptıkları incelemede ellerinde boks eldiveni bulunan Karaahmetoğlu'nun öldüğünü belirledi.

Fatih Karaahmetoğlu'nun Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde eğitim gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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meslekten ihraç edilen eski polis kendini astı
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