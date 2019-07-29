meslekten ihraç edilen eski polis kendini astı

Olay, akşam saatlerinde Sümer mahallesinde meydana geldi.
Geçen yıl meslekten ihraç edilen 26 yaşındaki eski polis Fatih Karaahmetoğlu'ndan bir süredir haber alamayan arkadaşı merak edip evine gitti. Kapıyı açan olmayınca, yedek anahtarların bulunduğu apartman görevlisi ile birlikte eve girildi.
Fatih Karaahmetoğlu, doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. Durum, polise haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaptıkları incelemede ellerinde boks eldiveni bulunan Karaahmetoğlu'nun öldüğünü belirledi.
Fatih Karaahmetoğlu'nun Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde eğitim gördüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA