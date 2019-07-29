Meslekten ihraç edilen eski polis kendini astı

Bolu'da, meslekten ihraç edilen eski polis Fatih Karaahmetoğlu, yalnız yaşadığı evinde kendisini doğal gaz borusuna iple asarak intihar etti. Karaahmetoğlu'nun intihar sırasında ellerinde boks eldiveni olduğu öğrenildi.