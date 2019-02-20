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Mersin Silifke'de kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Mersin Silifke'de kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:42
Mersin Silifke'de kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

MERSİN 'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Silifke'de tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Kazada 26 yaralının olduğu belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

KAZADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ: Tarım işçilerini taşıyan 33 KEE 22 plakalı minibüs, Atayurt Mahallesi Esenbel mevkisinde devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralananlar ise ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 20.02.2019 14:53
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