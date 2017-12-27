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Meral Akşener: "Son Çıkarılan KHK Yok Hükmündedir"

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, Yozgat'ta İYİ Partililerle buluştu. Burada gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, Son KHK ile ilgili 'Yok hükmündedir' dedi.

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Meral Akşener: "Son Çıkarılan KHK Yok Hükmündedir"

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, Yozgat'ta İYİ Partililerle buluştu. Burada gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, Son KHK ile ilgili 'Yok hükmündedir' dedi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:50
Meral Akşener: "Son Çıkarılan KHK Yok Hükmündedir"

Akşener: "Son Çıkarılan KHK Yok Hükmündedir"

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, Yozgat'ta İYİ Partililerle buluştu. Burada gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, Son KHK ile ilgili 'Yok hükmündedir' dedi. Akşener'in Yozgat'taki konuşmasından satır başları şu şekilde : 

Siyasetteki rekabet önce seçmenin işine yarar. Dün bizim yakamızdan tutup hesap sorabilirdiniz, bugün bunu yapabiliyor musunuz? Hadi gidin Bekir Bozdağ’ın yakasından tutun, hesap sorun, mümkün mü? İşte sizin yerinize ben tutacağım yakalarından!Ülkeye yatırım yapıyorlar, sağ olsunlar. Ama bunlar 3 km köprüyü 10 milyar dolara mal ederken, Çin aynı paraya 35 km köprü yapıyor. Yetmemiş kredi vermişler, hazine garantisi vermişler. Bütün bunlar sizin cebinizden çıkıyor.

MTV zamlı, benzin, mazot pahalı, muhteremler İstanbul’a sözüm ona yatırım yaptılar, İstanbul’un köprülerinin parasını Yozgatlının cebinden alıyorlar. Yozgat’a hiçbir şey yok, fabrika yok, teşvik yok, yatırım yok, ama köprünün parasını Yozgatlı ödesin, hadi oradan!İYİ Parti size parmak sallayanlara “hadi oradan” diyenlerin partisi, İYİ Parti cesurların partisi. Sizden korkmuyoruz, düşün bu milletin yakasından, eşit şekilde siyasetin yolunu açın. Yapmıyorsanız Halep oradaysa, arşın burada.

Tek tek, ev ev dolaşıp, sizinle rekabet edeceğiz.Son çıkarılan KHK bizim için yok hükmündedir. Buradan bürokrasiyi uyarıyorum: “Sakın ola Anayasa’ya açıkça aykırı bu KHK ile ilgili kanunsuz işlem yapmayın, suç işlemiş olursunuz”. Yarın tıpkı Mavi Marmara için "giderken bana mı sordunuz" dediği gibi sizi de ortada bırakırlar."

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.12.2017 14:56
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