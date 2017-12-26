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Meral Akşener: "İnsanlar Huzur ve İş İstiyor, Önceliğimiz Bu Olacak"

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray'daki partisinin il binası açılış törenine katıldı. Burada kalabalığa hitap eden Akşener, insanların kavga ortamından sıkıldığını, iş ve huzurun İYİ Partinin ilk önceliği olduğunu söyledi.

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Meral Akşener: "İnsanlar Huzur ve İş İstiyor, Önceliğimiz Bu Olacak"

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray'daki partisinin il binası açılış törenine katıldı. Burada kalabalığa hitap eden Akşener, insanların kavga ortamından sıkıldığını, iş ve huzurun İYİ Partinin ilk önceliği olduğunu söyledi.

26 Aralık 2017 Salı 16:11
Meral Akşener: "İnsanlar Huzur ve İş İstiyor, Önceliğimiz Bu Olacak"

Meral Akşener: "İnsanlar Huzur ve İş İstiyor, Önceliğimiz Bu Olacak"

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray'daki partisinin il binası açılış törenine katıldı. Burada kalabalığa hitap eden Akşener, insanların kavga ortamından sıkıldığını, iş ve huzurun İYİ Partinin ilk önceliği olduğunu söyledi.

Meral Akşener "Aksaray’da açtığımız İYİ Parti il binası sadece bir parti binası değil. Yunus Emre’nin de dediği gibi biz gönüller yapmak için yola çıktık, Aksaray’da açtığımız binamız, iyilik hareketinin milletimizle buluşma yeridir.Sizlerin önüne ne kadar engeller çıkarıldığını biliyoruz. Siz baskılara, korkutmalara, tehditlere, hakaretlere ve iftiralara rağmen elif gibi dimdik durarak İYİ Parti'ye destek verdiniz, güç verdiniz. Sizler onun için cesursunuz, onun için İYİ Parti bir cesurlar hareketi.Bugün Aksaray'a gelirken Şereflikoçhisar’da vatandaşlarımız bizi durdurdu. Bize “herkes birbiriyle kavgalı, herkes birbirine hakaret ediyor, gerilimden, nefret dilinden bıktık, biz huzur ve iş istiyoruz.” dediler. İşte ülkenin gerçek problemi bu. Bunu biz çözeceğiz inşallah.

Türkiye %11,1 büyüdü sağ olsunlar, ama kimsenin cebine girmiş 5 kuruş yok. İşsizlik azalmış değil. Tüm Türkiye’de olduğu gibi burada da gençlerimizin derdi işsizlik; 11,1 büyüyen ülkenin gençleri iş bulamıyor. Çünkü üretmeyen, inşaatla büyüyen bir ekonomi, bu ülkeyi kalkındıramaz." dedi.

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Son Güncelleme: 26.12.2017 16:21
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