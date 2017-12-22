Meral Akşener: "Buradan İlan Ediyorum Milletvekili Adayı Olmayacağım"

Meral Akşener: " Ülkemizin Temel Sorunları İşsizlik, Güvenlik, Eğitim ve Ekonomi"

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Tv'de yayımlanan Halk Arena'nın konuğu oldu. Burada gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, İYİ Parti'nin sorun çözümünde öncelik sırasının İşsizlik, Güvenlik , Eğitim ve Ekonomi olduğunu söyledi.

Gençlere yönelik yeni yatırımlar planlandığını ve yaratıcı düşünceyi öne çıkaran, paylaşmaya, dayanaşmaya yönelik bir eğitim sisteminin kurulacağını söyleyen Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Akşener, Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda milletvekili adayı da olabileceğini hatırlatarak, milletvekili adayı olmayacağını belirtti ve, "Ben buradan ilan ediyorum. Cumhurbaşkanı adayları milletvekili adayı da olabiliyorlar. Yüzbin imza toplayarak yalnızca cumhurbaşkanı adayı olacağım. Milletvekilliğine aday olmayacağım." dedi.

Çalınan sınav sorularıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Akşener "Sınav sorularının çalınması sonucu işe girenlerin yarısı Fetö’cüyse, diğer yarısı da çalınmasına göz yuman iktidar sahipleridir. Kul hakkı yiyorsunuz, kul hakkı!" dedi.

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