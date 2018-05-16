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Merak Edilen Anketin Sonucu Açıklandı: Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı..

Doğu'da bulunan 12 İlde binlerce kişi ile yapılan seçim anketinin sonucu açıklandı. Açıklanan sonuçlarda Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarında sürpriz değişim yaşandı.

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Merak Edilen Anketin Sonucu Açıklandı: Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı..

Doğu'da bulunan 12 İlde binlerce kişi ile yapılan seçim anketinin sonucu açıklandı. Açıklanan sonuçlarda Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarında sürpriz değişim yaşandı.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 10:30
Merak Edilen Anketin Sonucu Açıklandı: Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı..

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için geri sayımda son bir aya yaklaşılırken anket sonuçları da art arda açıklanmaya başladı.

Rawest Araştırma şirketi tarafından kritik birr anket yapıldı. Ülkemizin Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesindeki İllerde binlerce vatandaş tarafından yapılan seçim anketinde sonuçlar açıklandı. Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Urfa, Tunceli ve Van İllerinde geçtiğimiz hafta yapılan seçim anketinde vatandaşlara, Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi isimden yana oy kullanacakları sorusu soruldu.

Bu anket Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Urfa, Tunceli ve Van İllerinde yapılmış ve binlerce vatandaşın fikrina başvurulmuştur.

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