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Menzil Tarikatı Hangi Partiyi Destekleyeceğini Açıkladı

Menzil tarikatı olarak bilinen Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Semerkand Vakfı, Beşir Derneği ve Genç-Kon tarafından 24 Haziran seçim kararı gazetelerde açıklandı.

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Menzil Tarikatı Hangi Partiyi Destekleyeceğini Açıkladı

Menzil tarikatı olarak bilinen Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Semerkand Vakfı, Beşir Derneği ve Genç-Kon tarafından 24 Haziran seçim kararı gazetelerde açıklandı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 13:21
Menzil Tarikatı Hangi Partiyi Destekleyeceğini Açıkladı

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde bulunan Menzil Köyü'nde merkezi olan tarikat, gazetelere 24 Haziran seçimleri ile ilgili önemli bir kararı açıkladı.

Menzil tarikatı, 24 Haziran günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli seçimlerinde Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve cumhur ittifakını destekleyeceklerini açıkladı. Gazetelere verilen, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Semerkand Vakfı, Beşir Derneği ve Genç-Kon imzalı ilanda şu ifadeler yer aldı:

"24 Haziran Genel seçimlerine giderken;

Bağımsızlığımızı tahakküm altına almaya çalışan her türlü ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve bürokratik prangalardan kurtulmuş, milli ve manevi değerlerini muhafaza eden ve geliştiren bölgesinde lider, ezilenlere umut ve dünya barışının teminatı olacak Büyük Türkiye'nin inşası en önemli hedeflerimizden biridir.

Yeni hükümet sisteminin söz konusu hedeflerimize ulaştıracağına devletin millet için var olduğu esası ile sadece seçkin ve imtiyazlı bir kesimi değil toplumun tamamını güvence altına alacağına vesayet sistemine son vereceğine, sözü ve kararı gerçek sahibi olan millete tevdi edeceğine inanmaktayız.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı yürütmenin çalışmalarına güç verecek çoğunlukta bir meclis yapısını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi duyururuz."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Lokman 2 saat önce

Menzil tarikatınıda satın aldılar demek sözde tek dertleri din imandı şimdi görünen o ki güç ve paradan başka bı dertleri yok

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