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Memur-Sen'den 'Emeğe Saygı, Adalete Davet' eylemi: Biz bu ülkenin alın teriyiz

Memur-Sen 'Emeğe Saygı, Adalete Davet' sloganıyla Türkiye'nin 81 ilinde sokağa çıktı. Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Ali Yaz, "Hakem Kurulu'ndan pek çok gider kaleminde artış yaşandığı bir süreçte bütün parametrelerin dikkate alındığı adil ve hakkaniyetli bir hüküm bekliyoruz" dedi. Yaz, "Biz bu ülkenin alın teriyiz. Biz devlet hizmetlerinin kesintisiz sürmesinin, devletin tüm unsurlarıyla işlemesinin teminatıyız" ifadesini kullandı.

Memur-Sen'den 'Emeğe Saygı, Adalete Davet' eylemi: Biz bu ülkenin alın teriyiz

Memur-Sen 'Emeğe Saygı, Adalete Davet' sloganıyla Türkiye'nin 81 ilinde sokağa çıktı. Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Ali Yaz, "Hakem Kurulu'ndan pek çok gider kaleminde artış yaşandığı bir süreçte bütün parametrelerin dikkate alındığı adil ve hakkaniyetli bir hüküm bekliyoruz" dedi. Yaz, "Biz bu ülkenin alın teriyiz. Biz devlet hizmetlerinin kesintisiz sürmesinin, devletin tüm unsurlarıyla işlemesinin teminatıyız" ifadesini kullandı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:04
Memur-Sen'den 'Emeğe Saygı, Adalete Davet' eylemi: Biz bu ülkenin alın teriyiz

Memur-Sen Konfederasyonu'nca 81 ilde yapılan 'Emeğe Saygı, Adalete Davet' eylemi, Ankara'da Abdi İpekçi Parkı'nda gerçekleştirildi.

Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Yaz, burada yaptığı basın açıklamasında, yetkili olarak katıldıkları 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlandığını ve sürecin Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna taşındığını dile getirdi.

Kuruldan, kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayarak, yeni hak ve kazanımlarla donatılmasına katkı ve destek sunmalarını beklediklerini aktaran Yaz, bu nedenle ülke genelinde eylem gerçekleştirdiklerini söyledi.

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 'taleplerinin yok sayıldığı'nı ileri süren Yaz, açıklamasını şöyle sürdürdü: 

"Milyonlarca insanı ilgilendiren fakat kamu işvereninin, Konfederasyonumuza sunduğu teklifte yok saydığı sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, 3600 ek gösterge, yardımcı hizmetler sınıfının Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçirilmesi, kademe derece sınırlamasının kaldırılması, bayram ikramiyesi, kılık-kıyafet yasağının kaldırılması, gelir vergisi mağduriyetinin son bulması, dayanışma aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi gibi temel tekliflerimiz dahil toplam 657 teklifimiz gayet makul ve makbul teklifler olmasına karşın sanki hiç yapılmamış gibi kamu işvereni tarafından hiçbir şekilde dikkate alınmamış, bunlara ilişkin herhangi bir teklif masaya getirilmemiştir."

'BİZ DEVLETİN TÜM UNSURLARIYLA İŞLEMESİNİN TEMİNATIYIZ'

Hükümet temsilcileriyle yapılan görüşmelerde, anlaşmadan yana olduklarını anlatan Yaz, "Kamu görevlilerine teklif edilen zam oranları, alın terimizin hakkını teslim eden bir düzeyde olsaydı, enflasyon karşısında eriyen alım gücümüzü güçlendirseydi, ülkenin ekonomik tablosu ve hükümetin açıkladığı rakam ve hedeflerle uyumlu olsaydı elbette Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gitmeye gerek kalmaz ve tarafların tümü için memnuniyet üretilmiş olurdu" dedi.

Hakem Kurulu'nun konuya sağduyuyla yaklaşmasını beklediğini söyleyen Yaz, "Biz bu ülkenin alın teriyiz. Biz devlet hizmetlerinin kesintisiz sürmesinin, devletin tüm unsurlarıyla işlemesinin teminatıyız" diye konuştu.

5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin, ailelerle birlikte yaklaşık 20 milyon kişiyi ilgilendirdiğini hatırlatan Yaz, "Biz Hakem Kurulundan, elektrik ve doğalgaz zamlarının art arda yaşandığı, ulaşım ve barınma giderlerinin yükseldiği, enflasyonun tahmin ve hedeflerin üzerinde çıktığı, alım gücünün düştüğü, pek çok gider kaleminde artış yaşandığı bir süreçte bütün parametrelerin dikkate alındığı adil ve hakkaniyetli bir hüküm bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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