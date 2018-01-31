Memur Maaşlarını Barzani Ödeyemeyince ! Merkezi Yönetim Harekete Geçti

Irak'ta merkezi yönetim, IKBY'nin memur maaşlarını ödeyememesi üzerine harekete geçti ve memurların maaşlarının ödenebilmesi için 200 milyon dolarlık bir ödeneği İKBY'ye gönderdiğini açıkladı.

Irak'ta merkezi yönetimin, IKBY'e memur maaşlarının ödenebilmesi için 200 milyon dolar gönderdiği bildirildi. Irak meclisindeki Kürt Milletvekili ve Maliye Komitesi üyesi Mesud Haydar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, merkezi yönetimin sağlık ve eğitim bakanlıklarındaki memurların maaşlarının ödenmesi için 250 milyar Irak dinarı (200 milyon dolar) gönderdiğini bildirdi. IKBY Maliye Bakanlığı'nın söz konusu miktarı teslim aldığı , ilgili bakanlıklarda görev yapan memur maaşlarının da yakında ödeneceği bildirildi.

Mesud Haydar, Bağdat ve Erbil arasında memur maaşlarıyla ilgili kurulan komtienin çalışmalarının engelsiz olarak devam ettiği bildirildi. Bilindiği gibi İKBY yönetimi uzun zamandır memur maaşlarını ödeyemeyecek halde güçsüz duruma düşmüştü. Söz konusu durum bölgede huzursuzluğa yol açmış , yaşanan olaylarda çok sayıda kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

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