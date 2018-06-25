Memur Adaylarının ve Memurların Sesi Fahrettin Yokuş Konya Milletvekili Oldu

İYİ Parti'li Fahrettin Yokuş Konya'dan Milletvekili Oldu Türkiye Kamu-Sen'in ve Türk Büro-Sen'in efsane yöneticilerinden Fahrettin Yokuş, Türkiye Kamu-Sen'deki çalkantılı süreçten sonra, görevinden İsmail Koncuk ile beraber ayrılmış ve İYİ Parti'nin yönetim kadrosuna geçmişti.

Özellikle kamu personeli atamaları ve mülakat sürecine ilişkin eleştirileriyle memur adayları ve memurların büyük desteğini alan Fahrettin Yokuş, kamuda liyakata dikkat çeken isimlerin başında yer alıyor. Memleketi Konya'yı karış karış gezen ve yeni bir parti olan İYİ Parti için ter akıtan Yokuş, seçimlerden milletvekili olarak çıktı. İlk defa girdiği seçimlerde yüzde 9'a yakın bir oy alan Yokuş, İYİ Parti'nin Konya'daki tek milletvekili oldu.

Ülkücü Kimliği ile bilinen Fahrettin Yokuş, Türkiye Kamu-Sen'in kurucuları arasında yer alıyor. Evli ve 2 çocuk babası Yokuş, İYİ Parti'ye geçmeden önce Ekonomi Bakanlığı'nın Müşavir kadrosundaydı. Kamuda personel alımlarında mülakatların kaldırılması, KPSS'siz alımlarda torpil, görevde yükselme ve unvan değişikliği gibi konularda sık sık gündem oluşturacak açıklamalarda bulunan İYİ Parti GİK Üyesi ve Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, bundan sonra memurların ve memur adaylarının sorunlarını, memleketi Konya'nın sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirecek.

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