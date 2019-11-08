Meltem Miraloğlu hırsızlık yapıp intihar etti!

Meltem Miraloğlu hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile evlenen 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu'nun intihara teşebbüs ettiği ortaya çıktı. Hayat Devam Ediyor dizisinde canlandırdığı karakter ile adını duyuran Miraloğlu hakkında ses sanatçısı Onur Akay şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Bir kanalda yayınlanan magazin programına telefonla bağlanan ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun daha önce Azerbaycan'a gittiğini, oradan Amerika'ya kaçtığını söyledi.

İddiaya göre; Azerbaycan'da gittiği bir film galasında hırsızlık olayına karışan 32 yaşındaki oyuncu, bu sebepten Amerika'ya kaçtı.

"Miraloğlu'nun evlenmeden önceki sevgilisinden dayak yediği" iddiaları hakkında Onur Akay, "Amerika'da aşık olduğu erkek arkadaşı aslında Meltem'i dövmemiş. Meltem alkol sorunlarından dolayı kıskançlık krizleri yaratmış ve içkisinin içine 200'ün üzerinde hap koymuş, intihara teşebbüs etmiş" dedi.

TÜP BEBEK YAPAMAYACAK

Daha önce eşi Patrick'ten tüp bebek yapacağını açıklayan Meltem Miraloğlu'nun bunu yapamayacağını söyleyen Onur Akay, "Tüp bebek olayları çıktıktan sonra o eyalette bulunan tanıdığım kişilere sordum. Onlar da tüp bebek iddialarını duymuş" dedi.

80 YAŞINDAKİ EŞİ KENDİSİNİ KISIRLAŞTIRMIŞ

Onur Akay, "Tüp bebek iddiasını araştırırken önemli bir noktaya ulaştım ki; Patrick kendini kısırlaştırmış. Amerika'da belli bir yaştan sonra kendini kısırlaştırıyormuş yaşlı erkekler. Patrick de kısırlaştırmış ve çocuk olma ihtimali yokmuş" açıklamasını yaptı.

"İŞ VARSA DÖNERİM"

Bir dediği bir dediğini tutmayan oyuncu, bir takipçisinin "Ay Yapım'dan teklif gelse Türkiye'ye döner misin?" sorusuna ise "Evet dönerim." yanıtı verdi. Miraloğlu'nun, kafası karışık halleri dikkat çekti.

"DEDE NASIL?"

80 yaşındaki eşini ima ederek "Dedeyle aran nasıl?" diye soran bir takipçisine, gülen surat emojisiyle karşılık verdi. Instagram'dan yayınladığı videoda ağlamaklı ve oldukça üzgün gözüken Miraloğlu, paylaştığı videoya herhangi bir not düşmese de takipçileri, Miraloğlu'nun mutlu olmadığını ifade eden birçok yorum yazmıştı. Takipçilerinin evliliğinde mutsuz olduğunu iddia ettikleri Miraloğlu'na "Çok hüzünlü duruyorsun, niye bu kadar mutsuzsun?" gibi yorumlar yapılmıştı. Oyuncunun mutsuzken bir anda gülmesi ve yüzündeki endişe de takipçilerini korkuttu. Hatta bir takipçisi, ''Sanki beni buradan kurtarın der gibi'' yorumunu yapmıştı.

'BİZİMKİSİ İLK GÖRÜŞTE AŞK'

"Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var." diyen Miraloğlu, şöyle konuştu: Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umrumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk. Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın 'evet' der.

Ama bu teklifin nasıl gerçekleştiği bize kalsın. Ben mutluyum, benim tercihim. Özel hayatımla ilgili kamuoyundan bu konuda saygı bekliyorum. Meltem Miraloğlu'nun sürpriz bir karar daha aldığı ortaya çıktı.

BEBEK HABERİ BOMBA ETKİSİ YARATTI

2. Sayfa'da yer alan habere göre; Miraloğlu, 80 yaşındaki eşinden hamile kalabilmek için tüp bebek tedavisi görüyor. Çift doktorların dediklerine harfiyen uyuyor, anne-baba olabilmek için elinden geleni yapıyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Patrick'in öz oğlu babasını reddetti.





YÖNETMENLE EVLİLİĞİ KISA SÜRDÜ

Ünlü oyuncu, 2016 yılında da altı aydır birlikte olduğu yönetmen-yapımcı Tayfur Aydın'la evlenmiş fakat bu evlilik uzun sürmemişti. 2017 yılında yapımcı eşi Tayfur Aydın'dan sessiz sedasız boşanmıştı.

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR?

Oyuncu, 13 Ocak 1987'de Diyarbakır'da doğmuştur. 2 yaşında iken geçim zorlukları sebebiyle ailesiyle beraber İstanbul'a taşınmıştır. Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili olduğunu söyleyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. İlk olarak 'Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi' reklam filminde oynamıştır. Daha sonra ise 'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide oynamıştır. Dizi yayınlanmaya başladıktan sonra Türkiye'nin gündemine oturmuştur.

Bir döneme Hayat Devam Ediyor dizisi ile damgasını vuran Meltem Miraloğlu daha sonra ortalardan kaybolmuştu. Dizileriyle bir dönem ekranlarda olan 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu, Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmişti. Meltem Miraloğlu, yıllar sonra yeniden gündemde. ABD'de kendisini önce evlatlık alan 80 yaşındaki Patrick isimli adamla evlenen Meltem Miraloğlu, eşinin kendisini Hollywood yıldızı yapacağını söylemişti.