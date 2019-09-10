'Mekanın Sahibi' Norm Ender kaza yaptı!

Aracıyla seyir halindeyken, başka bir otomobile sürtünüp direksiyon hakimiyetini kaybeden Norm Ender, kaza yaptı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; hastaneye kaldırılan ünlü rapçinin kolunda çıkık, sağ ayağında ise kırık oluştuğu tespit edildi.
Norm Ender, önümüzdeki günlerde hastaneden taburcu olacak.
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