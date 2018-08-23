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Mehmetçiklerimiz PKK'nın Mühimmat Deposunu Yerle Bir Etti!..

Kuzey Irak'a yapılan sınır ötesi hava harekatında PKK'nın en bölgede bulunan en büyük mühimmat kahraman mehmetçiklerimiz tarafından deposu imha edildi.

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Mehmetçiklerimiz PKK'nın Mühimmat Deposunu Yerle Bir Etti!..

Kuzey Irak'a yapılan sınır ötesi hava harekatında PKK'nın en bölgede bulunan en büyük mühimmat kahraman mehmetçiklerimiz tarafından deposu imha edildi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 14:13
Mehmetçiklerimiz PKK'nın Mühimmat Deposunu Yerle Bir Etti!..

Kuzey Irak'a yapılan sınır ötesi hava harekatında PKK'nın en bölgede bulunan en büyük mühimmat kahraman mehmetçiklerimiz tarafından deposu imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada '' Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 23 Ağustos 2018‘de düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mühimmat ikmal noktası imha edilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.

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Son Güncelleme: 23.08.2018 14:32
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