mehmetçik cuma namazında

Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen bölücü,alçak ve hain terör örgütlerine karşı mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve yurt dışında terör örgütlerinin üzerine şimşek gibi inmeye devam ediyor.

Başarılı operasyonlarını sürdüren Mehmetçiklerimiz, operasyonlarda canı pahasına mücadele ediyor..

Cuma namazı için secdeye giden Mehmetçiklerin görüntüsü bir sosyal medya kullanıcısı tarafından sosyal medyada paylaşıldı ve görenleri duygulandırdı.

KPSS CAFE ekibi olarak biz de vatan uğruna mücadele eden tüm mehmetçiklerimizin mübarek cuma günü kutluyor, tek birinin bile tırnağına zarar gelmeden mücadelelerine devam etmelerini temenni ediyoruz.

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