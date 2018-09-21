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Mehmetçik cuma namazında

Hain ve Bölücü Terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda canı pahasına mücadele eden Mehmetçik, cuma namazını kıldı.

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Mehmetçik cuma namazında

Hain ve Bölücü Terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda canı pahasına mücadele eden Mehmetçik, cuma namazını kıldı.

21 Eylül 2018 Cuma 13:29
Mehmetçik cuma namazında

Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen bölücü,alçak ve hain terör örgütlerine karşı mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve yurt dışında terör örgütlerinin üzerine şimşek gibi inmeye devam ediyor.

Başarılı operasyonlarını sürdüren Mehmetçiklerimiz, operasyonlarda canı pahasına mücadele ediyor..

Cuma namazı için secdeye giden Mehmetçiklerin görüntüsü bir sosyal medya kullanıcısı tarafından sosyal medyada paylaşıldı ve görenleri duygulandırdı.

Mehmetçik cuma namazında

KPSS CAFE ekibi olarak biz de vatan uğruna mücadele eden tüm mehmetçiklerimizin mübarek cuma günü kutluyor, tek birinin bile tırnağına zarar gelmeden mücadelelerine devam etmelerini temenni ediyoruz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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mehmetçik cuma namazında
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Murat 16 dakika önce

MaşAllah..... Allah kabul etsin bütün mehmetciklerimiz Allah'a emanet olsunlar

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