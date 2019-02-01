Mehmetçik Aç Kalan Yabani Hayvanların Bile İmdadına Yetişti!

Tunceli'de Mehmetçik ve Doğa Koruma Ekipleri tarafından, ağır geçen kış şartlarından etkilenen yaban hayvanları için doğaya Skorsky tipi askeri helikopterlerle yem bırakıldı.

Kentte aralık ayından itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı ilçe merkezlerinde 3 metreye ulaşan kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 4 metreyi geçti.



Ağır geçen kış şartlarından etkilenen yaban hayvanları için harekete geçen Vali Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleriyle organizasyon yaptı.



Kartal Pisti’nden Yabani Hayvanlar İçin Havalandılar



İl Jandarma Komutanlığı Kartal Pisti'nde konuşlu 2 Skorsky tipi askeri helikoptere yüklenen saman balyaları, buğday ve ekmek kırıntılarından oluşan yaklaşık yarım ton yiyecek ve yem, Tunceli kırsalında Jandarma ekipleri ve Doğa Koruma ekiplerince havadan karla kaplı alanlara bırakıldı.



Vali Sonel, çalışmalara ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'de doğanın ve yaban hayatının korunması için her türlü tedbiri alacaklarını söyledi.