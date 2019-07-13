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Mehmet Şevket Eygi Hayatını Kaybetti
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Mehmet Şevket Eygi Hayatını Kaybetti

Gazeteci, yazar Mehmet Şevket Eygi, 86 yaşında yaşamını yitirdi. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip kaldırılacak olan Mehmet Şevket Eygi için Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajı yayınladı

Mehmet Şevket Eygi Hayatını Kaybetti

Gazeteci, yazar Mehmet Şevket Eygi, 86 yaşında yaşamını yitirdi. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip kaldırılacak olan Mehmet Şevket Eygi için Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajı yayınladı

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:00
Mehmet Şevket Eygi Hayatını Kaybetti

Mehmet Şevket Eygi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gazeteci, yazar, Bedir Yayınevi sahibi Mehmet Şevket Eygi, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören yazar, dün akşam 22.30'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Uzun yıllar Milli Gazete'de köşe yazarlığı yapan Eygi'nin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Fatih Camisi'nden kaldırılarak Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendiğini belirterek taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan, Twitter paylaşımında, "Ülkemizin yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve münevverlerden biri olan Muhterem Mehmed Şevket Eygi Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Mehmed Şevket Eygi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

CUMHURBAŞKANI SÖZCÜSÜ BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Usta yazarın vefatının ardından sosyal medya hesabından başsağlığı dileğinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Muhterem Mehmet Şevket Eygi Beyi kaybettik. Başımız sağ olsun. Mevla gani gani rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.07.2019 12:09
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mehmet şevket eygi hayatını kaybetti
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