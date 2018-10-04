Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ''06 Eylül 2018 tarihinde Mardin/Nusaybin/Talliağılları mevkiinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tespit edilen ve hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde "Kırmızı Kategoride" yer alan sözde Mardin Eyalet sorumlusu Cuma Mardin kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğu tespit edilmiştir'' ifadeleri kullanıldı.

İşte Cuma Mardin kod adlı terörist Mehmet Sait Sürer...

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