Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin , 4 milyon TL ödülle kırmızı kategoride aranan "Cuma Mardin" kod adlı Mehmet Sait Sürer isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

banner396

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin , 4 milyon TL ödülle kırmızı kategoride aranan "Cuma Mardin" kod adlı Mehmet Sait Sürer isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

04 Ekim 2018 Perşembe 12:44
Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ''06 Eylül 2018 tarihinde Mardin/Nusaybin/Talliağılları mevkiinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tespit edilen ve hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde "Kırmızı Kategoride" yer alan sözde Mardin Eyalet sorumlusu Cuma Mardin kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğu tespit edilmiştir'' ifadeleri kullanıldı.

İşte Cuma Mardin kod adlı terörist Mehmet Sait Sürer...

1

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.10.2018 12:56
Anahtar Kelimeler:
mehmet sait sürer öldürüldü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Çiğdem 3 dakika önce

Gebersin bu tarz orospu çocukları soysuzlar sonunuz gelsin tağutun askerleri ibneler

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kahreden Bir Haber Daha: Şehit Sayısı Yükseldi
Kahreden Bir Haber Daha: Şehit Sayısı Yükseldi
Eşi ve sevgilisi aynı gün doğurdu
Eşi ve sevgilisi aynı gün doğurdu
Batman'da Hain Saldırı: Çok Sayıda Şehit ve Yaralı Var!
Batman'da Hain Saldırı: Çok Sayıda Şehit ve Yaralı Var!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim