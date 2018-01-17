Meclise Bedelli Askerlik Dilekçesi Yağdı

TBMM Dilekçe Komisyonuna bedelli askerlik için binlerce başvuru yapıldığı öğrenildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe komisyonuna bedelli askerlik için yasal düzenleme yapılması talebiyle binlerce başvuru yapıldığı öğrenildi.

Dilekçelerde bedelli askerliğin bir milyon genci doğrudan ilgilendirdiği belirtilerek, bedelli askerlik için yasa çıkarılması talep edildi. 30 yaşında olduğunu belirten bir genç, bedelli askerlikle ilgili, "İşimi bırakabileceğim bir yakınım yok. İşletmemi kapatıp 12 ay askere gitmem gerekir. Bu durum da takdir edersiniz ki askerlik görevimi ifa edip döndükten sonra hayatımı idame ettireceğim bir işim olmayacak." ifadelerini kulalnırken, 29 yaşında olduğunu söyleyen Uğur Baloğlu, "29 yaşında ve yüksek lisans öğrencisi olmama rağmen hiçbir şekilde ek süre alamıyorum. Gerek akademik kariyerim, gerekse de maddi, manevi hayat düzenim bozulmak üzere. Lütfen ben ve benim gibi yüz binlerce Türk evladının bu mağduriyeti giderilsin. Hala öğrenci olan ve henüz benim gibi yaş sınırında olmayan vatandaşlar için 'celp erteleme' ya da 'bedelli askerlik' yasasının çıkması yönünde gerekli düzenlemelerin yapılmasını saygılarımla arz ederim" şeklinde dilekçe verdi.

Bedelli askerlik toplumda olumlu yanıt bulduğu kadar tepkilere de neden olan konulardan birisi. Bedelli askerlikle ilgili bir kesim 'Mutlaka gelmeli' derken, bir kesim 'kesinlikle karşıyım, haksızlık' şeklinde çıkışıyor. Bedelli askerlikle ilgili görüşlerinizi sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.

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