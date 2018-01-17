Meclise Bedelli Askerlik Dilekçesi Yağdı
TBMM Dilekçe Komisyonuna bedelli askerlik için binlerce başvuru yapıldığı öğrenildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe komisyonuna bedelli askerlik için yasal düzenleme yapılması talebiyle binlerce başvuru yapıldığı öğrenildi.
Dilekçelerde bedelli askerliğin bir milyon genci doğrudan ilgilendirdiği belirtilerek, bedelli askerlik için yasa çıkarılması talep edildi. 30 yaşında olduğunu belirten bir genç, bedelli askerlikle ilgili, "İşimi bırakabileceğim bir yakınım yok. İşletmemi kapatıp 12 ay askere gitmem gerekir. Bu durum da takdir edersiniz ki askerlik görevimi ifa edip döndükten sonra hayatımı idame ettireceğim bir işim olmayacak." ifadelerini kulalnırken, 29 yaşında olduğunu söyleyen Uğur Baloğlu, "29 yaşında ve yüksek lisans öğrencisi olmama rağmen hiçbir şekilde ek süre alamıyorum. Gerek akademik kariyerim, gerekse de maddi, manevi hayat düzenim bozulmak üzere. Lütfen ben ve benim gibi yüz binlerce Türk evladının bu mağduriyeti giderilsin. Hala öğrenci olan ve henüz benim gibi yaş sınırında olmayan vatandaşlar için 'celp erteleme' ya da 'bedelli askerlik' yasasının çıkması yönünde gerekli düzenlemelerin yapılmasını saygılarımla arz ederim" şeklinde dilekçe verdi.
Bedelli askerlik toplumda olumlu yanıt bulduğu kadar tepkilere de neden olan konulardan birisi. Bedelli askerlikle ilgili bir kesim 'Mutlaka gelmeli' derken, bir kesim 'kesinlikle karşıyım, haksızlık' şeklinde çıkışıyor. Bedelli askerlikle ilgili görüşlerinizi sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.
KPSSCAFE - ANKARA
Hayırrrr kesinlikle karşıyımmm
Kesinlikle çıkmalı.
Malumunuz doğuda zor şartlarda görev yapan askerlerimiz var onları düşünmek lazım hep kendimizi düşünmek doğru değil iç ve dış tehditler varken doğru değil bu tehditlere aldırış etmezsek sonra ise bedelli askerlik yapacak vatanda bulamayız bunu hiç bir zaman unutmayın
Bedelli askerlik gelsin, çünkü buna ihtiyacımız var
Ucan kuş tan da beyaz tv den de takip ediyorum
01/07 sonrası suç işlemiş basit suçlar için de denetimli 2 yila çıksa bununla ilgili de kam0anya başlarsanız. 15 temmuz gecesi herkes banka lara koşarken benim oğlum sıcaklardaydı polislerle beraber. Fakat 4/5 dosyası olan biri(uyuşturucu tecavüz yargılanan) birine kız arkadansına sarkıntılık etti diye bir yumruk attı 3yil 4 ay ceza aldı ohal kapsamında diye . Lütfen denetimli 2 yil ve üzerin e ciksin . Biz vatan haini değiliz. Kaderin üstünde de kader var bunu yaşıyoruz saygilar
Bence bedelli askerlik çıkmalı zaten zor durumda olmasa insanlar para verip bedelli askerlik yapmaz. Her insan ister vatani görevini yapmayı. Ancak belki hastası vardır belki ihtiyacı vardır o yüzden bedelli çıkmalı...
Bedelli askerlik gelsin biran önce çözüme kavuşturulsun veya eğitim suresi uzatilsin hepimiz bu vatan için can vermeye hazırız biz 1-yıl 6-ay değil bu vatana her an her zaman askeriz zaten
Bence de bedeli gelsin bedellinin gelmesiyle tc için zarar değil tam tersine yararlı olacak kanaatindeyim karşı olanlar var bir taraftan da isteyen var giden zaten gider gitmeyenin de mecburiyete tabii tutulmasına karşıyım demokrasi adalet eşitlik varsa böyle olması lazım diye düşünüyorum acizane fikrim