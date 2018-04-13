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MEB'den Sözlü Mülakatlara İlişkin son Dakika Açıklaması

Milli Eğitim bakanlığından sözleşmeli öğretmen alımı mülakatları ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada "Öğretmen seçiminde akıl almaz skandal" başlıklı habere ilişkin bilgilendirme yapıldı.

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MEB'den Sözlü Mülakatlara İlişkin son Dakika Açıklaması

Milli Eğitim bakanlığından sözleşmeli öğretmen alımı mülakatları ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada "Öğretmen seçiminde akıl almaz skandal" başlıklı habere ilişkin bilgilendirme yapıldı.

13 Nisan 2018 Cuma 13:34
MEB'den Sözlü Mülakatlara İlişkin son Dakika Açıklaması

MEB'den öğretmen atamaları ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

Milli Eğitim Bakanlığından, bir internet sitesinde yer alan "Öğretmen seçiminde akıl almaz skandal" başlıklı habere ilişkin yaptığı açıklamada, "Toplantının yeri başta olmak üzere, iddiaların tamamı kaos üretmek ve güveni zedelemek amacıyla kurgulanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün bir internet sitesinde yer alan "Öğretmen seçiminde akıl almaz skandal" başlıklı haberdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Toplantının yeri başta olmak üzere, iddiaların tamamı kaos üretmek ve güveni zedelemek amacıyla kurgulanmıştır." denildi.

Sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili mülakat sürecinin belirlenen usul ve yöntemlere göre yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Eğitim ailemize katmak için sabırsızlıkla beklediğimiz yeni çalışma arkadaşlarımızın seçimi için Bakanlığımız, gerekli bütün önlemleri almıştır.

Geleceğimizi emanet ettiğimiz, eğitimin temel taşı öğretmenlerimize ve öğretmenlik mesleğinin kutsallığına gölge düşürmeyi amaçlayan bu ve benzeri haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Sözlü sınavlar boyunca şaibeye meydan verecek hiçbir uygulamaya izin verilmeyecektir. Bu asılsız iddialarla ilgili olarak yargı süreci başlatılacak ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Başta öğretmen adaylarımız olmak üzere kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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