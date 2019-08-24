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MEB'den Emine Bulut'un kızına eğitim desteği

Milli Eğitim Bakanlığı, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına öğrenimi süresince eğitim yardımı, sosyal ve psikolojik destek sağlayacak.

MEB'den Emine Bulut'un kızına eğitim desteği

Milli Eğitim Bakanlığı, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına öğrenimi süresince eğitim yardımı, sosyal ve psikolojik destek sağlayacak.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:26
MEB'den Emine Bulut'un kızına eğitim desteği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kırıkkale'de annesi gözlerinin önünde öldürülen Emine Bulut'un kızına eğitim süresi boyunca destek olunacağını açıkladı. 

10 yaşındaki kıza eğitim yardımı, sosyal ve psikolojik destek sağlanacağı belirtildi. 

Olay, 18 Ağustos Pazar günü bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 'baba' Fedai Baran(43), Menderes Caddesi üzerindeki bir restoranda eski eşi Emine Bulut (38) ile tartışma yaşadı. F.B., 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin yanında eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan anne Emine Bulut ölmeden önce "Ben ölmek istemiyorum" derken kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" sözleri de yürekleri burktu. 

Kırıkkale Adliyesine sevk edilen Fedai Baran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sulakyurt cezaevine gönderilmişti. 

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