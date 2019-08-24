meb den emine bulut un kızına eğitim desteği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kırıkkale'de annesi gözlerinin önünde öldürülen Emine Bulut'un kızına eğitim süresi boyunca destek olunacağını açıkladı.

10 yaşındaki kıza eğitim yardımı, sosyal ve psikolojik destek sağlanacağı belirtildi.

Olay, 18 Ağustos Pazar günü bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 'baba' Fedai Baran(43), Menderes Caddesi üzerindeki bir restoranda eski eşi Emine Bulut (38) ile tartışma yaşadı. F.B., 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin yanında eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan anne Emine Bulut ölmeden önce "Ben ölmek istemiyorum" derken kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" sözleri de yürekleri burktu.

Kırıkkale Adliyesine sevk edilen Fedai Baran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sulakyurt cezaevine gönderilmişti.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA