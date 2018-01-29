MEB 513 Şube Müdürü Ataması (GYS) Sınav Kılavuzu Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü için GYS Yazılı Sınav kılavuzu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda 513 şube müdürü kadrosuna GYS ile atama yapılacağı duyurulmuştu.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Söz konusu atama işlemleri için yazılı sınavın 1 Nisan 2018 tarihinde saat 14.30'da Adana, Ankara, Antalya, Bursa , Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde sınav yapılacağı bildirildi. Yazılı sınav 75 dakika sürecek. Kimlik kontrolleri ve salon yerleştirme işlemleri için adayların en geç 14.00'da sınav merkezinde olması gerekiyor. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi üzerinde olmayan kişiler sınava alınmayacak. Sınavda çıkacak konular ve diğer detaylar için lütfen TIKLAYIN.

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