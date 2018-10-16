Mavi Bereli Komandolar 27 Şehidimizin İntikamını Aldı!

Şırnak bölgesinde bulunan Çırav Dağı’nda, mavi bereli komandolar “Hançer -2” isimli operasyon düzenledi. Operasyonda öldürülen 2 hain teröristin örgütün azılı mensuplarından olduğu tespit edildi.

Şırnak bölgesinde bulunan Çırav Dağı'nda, mavi bereli komandoların öldürerek etkisiz hale getirdiği PKK'nın sözde Çırav Takım Sorumlusu Rezan Goyi kod adlı Serbest Paksoy ile sözde Gabar Beşli Yürütme Üyesi Mahir Malatya kod adlı Selçuk Köse'nin 18'i Mehmetçik, 9'u güvenlik korucusu 27 şehidin katili olduğu tespit edildi.

MAVİ BERELİ KOMANDOLAR

İstihbarat birimleri tarafından yapılan teknik takiplerde ve saha çalışmalarında, Şırnak'a bağlı Eruh ilçesinde, sınıra sıfır noktasında bulunan 2 bin 200 rakımlı Çırav Dağı bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu tespit edildi. Gelen istihbarat bilgisi üzerine Şırnak'taki Çakırsöğüt Komando Tugayı'nda görevli mavi bereli komando birlikleri, 11 Ekim 2018 Perşembe günü bölgeye Hançer-2 ismi verilen operasyon düzenledi. 'Hançer-2' adı verilen operasyonda çevresi sarılan 2 terörist, "Teslim olun" çağrısına ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Komandolar, kısa sürede iki teröristi etkisiz hale getirdi.

İstihbarat birimleri yaptıkları arşiv tarama çalışmasında teröristlerin, 12 yıldır örgütün dağ kadrosunda bulunan ve sözde Çırav Takım Sorumlusu olan "Rezan Goyi " kod adlı Serbest Paksoy ile 13 yıldır dağda olan sözde Gabar Beşli Yürütme Üyesi "Mahir Malatya" kod adlı Selçuk Köse olduğunu belirledi.

18 ASKER 9 KORUCUYU ŞEHİT ETTİLER

Arşiv taramasını detaylandıran istihbarat personelleri, teröristlerin, Eruh'un Dağdöşü ve Çırpılı köyleri ile Güçlükonak kırsalında yola önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcı (EYP) ile 3, Eruh'taki Kiraz Dağı kırsalında 7, Yassı Dağ bölgesi kırsalındaki çatışmalarda 8 Mehmetçik olmak üzere 18 asker Eruh'un Ormanardı köyünde 6, Akmeşe köyünde de 3 olmak üzere 8 güvenlik korucusunun şehit olduğu hain saldırıları planlayıp talimat verdiklerini ve bu saldırılara katıldıklarını belirledi.

İKİ KAHRAMAN ŞEHADETE YÜRÜDÜ

Teröristlerin şehit ettiği 17 Mehmetçik'ten Trabzonlu Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın şehit olduğu operasyon öncesi sosyal medya hesabından yayımladığı son görüntülerinde, "Operasyona gidip, geleceğiz. Bakalım, kısmetimize ne düşecek. Yüce Türk milletine sevgi ve saygılarımı iletiyorum" dediği ortaya çıkınca bütün ülkenin yüreği burkulmuştu. Güçlükonak'ta yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesiyle şehit olan 28 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Hataylı Uzman Çavuş İzzet Ak'ın eşi Kübra Ak ise şehidini kamuflajıyla geldiği törenle son yolculuğuna uğurlamıştı.

Kaynaklar; (Sabah)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA