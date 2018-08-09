Masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını

Antalya’da masaj ve güzellik merkezi görüntüsüyle faaliyet gösteren aslında fuhuş salonu olarak kullanıldığı ve fuhuş yaptırıldığı iddia edilen iş yerinde 3’ü yabancı uyruklu toplam 8 kadın kurtarıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kendilerine yapılan şikayetleri değerlendirmeye aldı ve bahsedilen iş yerini takibe aldı.Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir masaj salonu ve güzellik merkezinde fuhuş yapıldığını tespit etti.

Bahsedilen iş yerine yapılan fuhuş baskınında zorla fuhuş yaptırılan 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 mağdur kadın kurtarıldı. Baskında 5 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan yabancı uyruklu kadınlar İl Göç İdaresine sevk edildi. Suçtan elde edildiği değerlendiren yüklü miktarda paraya da el konuldu.

Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebi ile adliyeye sevk edilecekler.

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