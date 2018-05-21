Marmaris'te Yıllarca Türbe Sanılan Mezarın Sahibi Şok Etti

Marmaris'in Turgut Mahallesi'nde yıllarca yöre sakinleri tarafından türbe zannedilerek ziyaret edilen, adaklar adanan ve dilekler tutulan mezar M.Ö 3. yüzyılda yaşanan Yunanlı boksör Diagoras'a ait çıktı.

Anıt mezarın sahibi Diagoras'ın mezar kitabesinde 'Hiç bir korkak mezarıma zarar vermesin' yazılıymış.Profesonel turist rehberi ve aynı zamanda Karia Yolu'nun ilk kaşiflerinden biri olan Altay Özcan, piramit şeklindeki anıt mezarla ilgili, "Bu mezar aslında 2 bin 300 yıllık. Milattan önce 3. yüzyıla ait. Anıt mezar Diagoras ve eşi Aristomakha için yapılmış. Turgut köylüleri bunu bir türbe olarak görüyor. Köylülerden dinlediğimiz hikayeye göre, eskiden askere gidecek olanlar mezara girip toprak alıp kesenin içine koyuyor ve yanlarında götürüyorlar. Askerlik bitene kadar yanlarında taşıyorlar. Askerlik bittikten sonra güvenle geldilerse aynı toprağa mezar içine boşaltıyorlar. Çocuğu olmayan, hastalıkları olanlar buraya gelerek 'Çağ Baba' diye seslenerek yardım bekliyorlar. Bazı günler caminin yanında festival havası ortamında yemekler yapılıyor, kurbanlar kesiliyor. Bu yemekler anıt mezarın yanına çıkarılarak insanlara sunuluyor. Dileklerin gerçekleşmesi için adak olabilir. 30-40 yıl öncesine kadar köydeki insanlardan olduğu tahmin ediliyor kaçak kazıcılar tarafından kazılana kadar açılmamış bir mezardı. Kitabedeki anlatıma göre 'Ben sizi yukarıdan izleyeceğim' diyor. Anıt mezarın en tepesinde de kendisinin ve eşinin de bir heykeli vardı. Bu anıt mezar biraz da dünyanın 7 harikasından birisi olan Bodrum'daki Mausoleum'un küçük bir prototipi gibi. Bu anıt mezar şu hali ile Türkiye'de tek örnek ve en iyi korunmuş mezarlardan birisi" dedi.

Yunan Diagoras'ın mezar kitabesinde, "Siz beyaz dişli hayvanlar, her zaman size öngörülen yerde kalın. Çünkü ben en yukarıda olarak her şeyi gözetleyeceğim ki hiçbir korkak adam gelip de mezara zarar vermesin. Çünkü bu savaşta ölen Diagoras isimli bir adamın ve örnek çocuklar yetiştirmesiyle ve kocasına sadakat anlayışıyla herkesten üstün olan ve babasının Aristomakha olarak adlandırdığı tanrılarla kıyaslanası karısının mezarıdır' ifadeleri yer alıyor.