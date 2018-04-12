Marmaray'da Korkunç Kaza: Lise Öğrencisi Feci Şekilde Can Verdi

Korkuç haberin adresi İstanbul oldu.

Edinilen son dakika bilgilerine göre, lise öğrencisi olduğu öğrenilen 18 yaşındaki Baha Güzeycan isimli kişi, Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda metronun geçtiği sırada raylara düştü. Raylara düşen lise öğrencisi burada hayatını kaybetti. Marmarayda korkunç ölümün detaylarına ortaya çıktı

Güzeycan olay yerinde hayatını kaybederken vatandaşların ihbarı üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk geldi. Olay nedeniyle seferler Kazlıçeşme istikametinde durdurulurken ekipler bölgede incelemelerde bulundu.

Soruşturma kapsamında gencin, raylara düştüğü sırada tesadüfen çekim yapan bir kadının bilgisine de başvuruldu. Yapılan incelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis olayın intihar olduğunu değerlendirirken, seferler bir süre sonra normale döndü.

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