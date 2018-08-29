marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi

İstanbul'a bağlı Ümraniye ilçesinde faaliyet gösteren bir markette alışveriş yapan küçük kızı taciz eden adam güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İnsanlıktan utanmayan adamın İğrenç görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.



İstanbul Ümraniye'de bir markette genç kızı taciz eden sapık adamın video görüntüsü sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Siber güvenlik uzmanı Ali Keskin'in paylaştığı görüntülerde, tacizci, markette alışveriş yapan kızın yanına yaklaşarak kızı elle taciz ediyor. Yaşanan iğrenç olayın ardından talihsiz çocuk ve ailesinin ifade vererek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Video görüntülerini paylaşan Sşber Güvenlik Uzmanı Ali Keskin, yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından "Bir dostumun 12 yaşındaki kızı tacize uğramıştır. Dün güçlükle ifade vermiştir. Bugün ailesi ile birlikte İngiltere'ye dönüyor. Bu şerefsizin yaptığının yanına kalmasını istemiyorum konunun takipçisi olacağım." açıklamasında bulundu.

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