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Marketteki Hırsız Kim : Cevabı basit görünüyor, ama sonucuna çok şaşıracaksınız!

Son günlerde özellikle Türkiye'de zeka soruları oldukça ilgi görüyor. İnsanlar oldukça zor olan ve dikkat gerektiren sorulara karşı meydan okuyor. Bu sorulardan bir tanesini okurlarımızla paylaşıyoruz.

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Marketteki Hırsız Kim : Cevabı basit görünüyor, ama sonucuna çok şaşıracaksınız!

Son günlerde özellikle Türkiye'de zeka soruları oldukça ilgi görüyor. İnsanlar oldukça zor olan ve dikkat gerektiren sorulara karşı meydan okuyor. Bu sorulardan bir tanesini okurlarımızla paylaşıyoruz.

02 Eylül 2018 Pazar 18:15
Marketteki Hırsız Kim : Cevabı basit görünüyor, ama sonucuna çok şaşıracaksınız!

Son günlerde özellikle Türkiye'de zeka soruları oldukça ilgi görüyor. İnsanlar oldukça zor olan ve dikkat gerektiren sorulara karşı meydan okuyor. Bu sorulardan bir tanesini okurlarımızla paylaşıyoruz. 

Bir hırsız sürekli olarak aynı markette hırsılık yapıyordu. Ocak, Nisan ve Haziran aylarında yaşanan hırsızlık vakalarına dair güvenlik kameraları görüntüleri bu şekildedir: Ocak 2017

CevabÄ± basit gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor, ama sonucuna Ã§ok ÅaÅÄ±racaksÄ±nÄ±z

Nisan 2017

CevabÄ± basit gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor, ama sonucuna Ã§ok ÅaÅÄ±racaksÄ±nÄ±z

Haziran 2017 Bu görüntüleri izleyen market yetkilileri hırsızı tespit eder. Görüntülerde yer alan kişiler arasında hırsız hangisi?

CevabÄ± basit gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor, ama sonucuna Ã§ok ÅaÅÄ±racaksÄ±nÄ±z

Cevabı yorum olarak iletebilirsiniz. Eğer hala cevabı bulamadıysanız sayfanın sonuna kadar ilerleyerek doğru cevabı görebilirsiniz.

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Hırsız hamile kadındır. Çünkü Ocak ayındaki görüntüde 5-6 aylık hamile olduğu görünen kadının görüntüsü Haziran'a kadar hiç değişmemiştir. Dolayısıyla hamileliği çaldığı ürünleri saklamak için kullandığı bir sahtekarlıktır.

CevabÄ± basit gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor, ama sonucuna Ã§ok ÅaÅÄ±racaksÄ±nÄ±z

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 02.09.2018 18:25
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marketteki hırsız cevabı basit görünüyor ama sonucuna çok şaşıracaksınız
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Eşref GERÇEK 5 dakika önce

Çözdüm hamile kadın karnında caldiklari var vay be cozcegimi tahmin etmezdim

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