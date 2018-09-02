Marketteki Hırsız Kim : Cevabı basit görünüyor, ama sonucuna çok şaşıracaksınız!

Son günlerde özellikle Türkiye'de zeka soruları oldukça ilgi görüyor. İnsanlar oldukça zor olan ve dikkat gerektiren sorulara karşı meydan okuyor. Bu sorulardan bir tanesini okurlarımızla paylaşıyoruz.

Bir hırsız sürekli olarak aynı markette hırsılık yapıyordu. Ocak, Nisan ve Haziran aylarında yaşanan hırsızlık vakalarına dair güvenlik kameraları görüntüleri bu şekildedir: Ocak 2017

Nisan 2017

Haziran 2017 Bu görüntüleri izleyen market yetkilileri hırsızı tespit eder. Görüntülerde yer alan kişiler arasında hırsız hangisi?

Cevabı yorum olarak iletebilirsiniz. Eğer hala cevabı bulamadıysanız sayfanın sonuna kadar ilerleyerek doğru cevabı görebilirsiniz.

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Hırsız hamile kadındır. Çünkü Ocak ayındaki görüntüde 5-6 aylık hamile olduğu görünen kadının görüntüsü Haziran'a kadar hiç değişmemiştir. Dolayısıyla hamileliği çaldığı ürünleri saklamak için kullandığı bir sahtekarlıktır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA