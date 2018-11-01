Mardin'de bombalı araç, Gaziantep'te ise canlı bomba yakalandı

Gaziantep'te PYD/YPG bölücü ve hain terör örgütü üyesi bir kişi yakalandı. Hain teröristin Suriye'nin Telabyad bölgesinde bulunan terör kamplarında silahlı eğitim alan bir canlı bomba olduğu tespit edildi. Mardin'de ise polis ekipleri tarafından bomba yüklü bir araç ile birlikte 3 terörist sağ olarak yakalandı.

Gaziantep Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı TEM ve KOM Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde, Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'nde H.M. isimli şahıs yakalandı.

Şahsın PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu, Suriye'nin Telabyad bölgesinde bulunan PYD/YPG kamplarında canlı bomba eğitimi aldığı tespit edildi. Şahsın saldırı yapmak amacıyla yasa dışı yollardan Turkiye'ye girdiği belirlendi. Terörist H.M.'nin sorgusunun tamamlanmasından sonra adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. Sorgusu devam ediyor.

MARDİN'DE BOMBA YÜKLÜ ARAÇ YAKALANDI



Mardin'de polis ekiplerinin dikkati sayesinde bomba yüklü bir araç ile birlikte 3 terörist sağ olarak ele geçirildi. Yakalanan araç ve teröristlerle ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Kaynaklar: İHA

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