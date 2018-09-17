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Manisa Sarıgöl'den acı haber: 1 şehit

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde beton bariyerlere çarpan araçtaki uzman çavuşlardan biri şehit oldu, diğer uzman çavuş da yaralandı.

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Manisa Sarıgöl'den acı haber: 1 şehit

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde beton bariyerlere çarpan araçtaki uzman çavuşlardan biri şehit oldu, diğer uzman çavuş da yaralandı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 09:51
Manisa Sarıgöl'den acı haber: 1 şehit

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde beton bariyerlere çarpan araçtaki uzman çavuşlardan biri şehit oldu, diğer uzman çavuş da yaralandı.

Manisa - Sarıgöl istikametinden Alaşehir istikametine görev icabı giden 30 yaşındaki Baha Aksel kontrolündeki 45 Z 4453 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre sürüklenen araç taklalar atarak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Baha Aksel ile otomobilde bulunan Mustafa Çağlar (30), 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

30 yaşındaki Uzman Çavuş Baha Aksel burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aksel ve Çağlar'ın Alaşehir Piyade Ulaştırma Alayında uzman çavuş olarak görev yaptıkları öğrenildi.

Kaynaklar; Anadolu Ajansı

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Son Güncelleme: 17.09.2018 11:46
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