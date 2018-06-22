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Manisa'da Trenin Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hemzemin geçitten geçerken trenin çarpması neticesinde ağır yaralanan genç kız 2 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

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Manisa'da Trenin Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hemzemin geçitten geçerken trenin çarpması neticesinde ağır yaralanan genç kız 2 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

22 Haziran 2018 Cuma 20:34
Manisa'da Trenin Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hemzemin geçitten geçerken trenin çarpması neticesinde ağır yaralanan genç kız 2 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.  

Kaza 20 Haziran 'da Yunusemre ilçesine bağlı Horozköy Mahallesinde olmuştu. Akşam saatlerinde İzmir-Balıkesir seferini yaptığı öğrenilen yolcu treni, Horozköy tren garı yakınlarındaki hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan 19 yaşındaki Bahar G.'ye çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan talihsiz kız olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine daha sonra da özel bir hastaneye sevk edilmişti.

2 Gündür yoğun bakımda tutulan Bahar G. isimli 19 yaşındaki genç kızın bugün hayatını kaybettiği bildirildi.

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