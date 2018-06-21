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Manisa'da Korkunç Olay! 19 Yaşındaki Kıza Tren Çarptı

Manisa'da hemzemin geçitte trenin çarptığı genç kız ağır yaralandı.

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Manisa'da Korkunç Olay! 19 Yaşındaki Kıza Tren Çarptı

Manisa'da hemzemin geçitte trenin çarptığı genç kız ağır yaralandı.

21 Haziran 2018 Perşembe 21:48
Manisa'da Korkunç Olay! 19 Yaşındaki Kıza Tren Çarptı

Manisa'da hemzemin geçitte trenin çarptığı genç kız ağır yaralandı. Elde edilen bilgilere göre, Akşam saatlerinde İzmir-Balıkesir seferini yaptığı belirtilen yolcu treni, Horozköy Tren Garı yakınlarında bulunan hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan 19 yaşındaki Bahar G.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan talihsiz kız ağır yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahelesi yapılan Bahar G. ambulansla Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin yaralı Bahar G.'ye müdahele ettiği sırada genç kızın annesi olduğu öğrenilen kadın gözyaşları içerisinde kızına baktı.

Kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştılar. Hastanede tedavisi süren talihsiz kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazaya dair soruşturma başlatıldı.

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