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Maliye Bakanı: Harcama Yaptık, Tedbir Alınacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, son dönemde bütçe giderlerini arttıran düzenlemeler yapıldığını, bu harcama artışının telafisine yönelik adımlar atılacağını söyledi.

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Maliye Bakanı: Harcama Yaptık, Tedbir Alınacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, son dönemde bütçe giderlerini arttıran düzenlemeler yapıldığını, bu harcama artışının telafisine yönelik adımlar atılacağını söyledi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 14:44
Maliye Bakanı: Harcama Yaptık, Tedbir Alınacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, son dönemde bütçe giderlerini arttıran düzenlemeler yapıldığını, bu harcama artışının telafisine yönelik adımlar atılacağını, özellikle kamu harcamalarında aşağı yönlü dengeleyici tebdirler alınacağını söyledi.

Mali disipline kararlılıkla devam edileceğini söyleyen Maliye Bakanı, 2018 yılı bütçe hedeflerinin tutturulması için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Bakan Ağbal, "Orta vadede kamu maliyesinin mali disipline uygun bir çerçevede devamı temel hedefimiz. Maliye politikası, para politikasına destek verecek. Bunun için sıkı maliye politikası çerçevesi oluşturacağız. Enflasyona neden olabilecek vergisel düzenlemeler yapmayacağız. Son dönemde bütçe giderlerini artıran düzenlemeler yaptık. Bu harcama artışını telafi edecek şekilde kamu harcamalarında aşağı yönlü, dengeleyici tedbirler alacağız." ifadelerini kullandı. Vergi gelirleri performansının arttırılmasına yönelik adımlar atılacağını belirten Ağbal, "Bu amaçla vergi kanunlarında yer alan tüm vergi istisna, muafiyet ve indirimleri gözden geçireceğiz. Vergi tabanının genişlemesi için vergi kanunlarında yeni düzenlemeler yapacağız.

Yeni dönemde kayıtdışı ekonomiyle mücadele en önemli önceliklerimizden biri olacak. Son dönemde yaptığımız vergi düzenlemeleri, kayıtdışı ekonomiyle mücadele için gerekli olan yasal altyapıyı sağladı. Ayrıca büyük bir vergi risk analiz merkezi kuruyoruz. İktisadi faaliyetleri daha yakından izleyeceğiz. Bu sayede vergi gelirlerimizi artıracağız." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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