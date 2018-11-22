Malatya'da Katliam Gibi kaza! 7 ölü 15 yaralı

Malatya'da korkunç bir kaza yaşandı. Bir midibüs devrildi ve ilk tespitlere göre 7 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi ise yaralandı.

Malatya'ya bağlı Darende ilçesinde midibüsün devrilmesi neticesi ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yapılan ilk tespitlere göre, 7 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi ile UMKE görevlileri sevk edildi. Diğer taraftan, araçta İstanbul'dan Malatya'ya gönderilen cenaze ile yakınlarının da bulunduğu öğrenildi.

Kaynaklar; Anadolu Ajansı - Yeni Şafak - Mynet - CNN Türk

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