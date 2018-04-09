Malatya'da Korkunç Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Kaza bugün öğle saatlerinde Malatya-Elazığ Karayolunun 9'uncu kilometresinde yaşandı. Elazığ yönüne seyir halindeki Yunus Kaya yönetimindeki otomobil, henüz öğrenilemeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak Duhan Güleryüz idaresindeki okul servisi minibüsüne çarptı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Yusuf Kaya ile yanında bulunan Gülşen, Neslihan, Yusuf Yüksekdağ ağır yaralandı. Sıkıştıkları araç içerisinden olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan yaralılar olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Yusuf Yüksekdağ'ın tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

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