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Mahkumlara Af Konusunda Kritik Açıklama Geldi

Mahkumlara af ile ilgili son dakika açıklaması geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada mahkumlara af ile ilgili önemli bilgiler verdi.

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Mahkumlara Af Konusunda Kritik Açıklama Geldi

Mahkumlara af ile ilgili son dakika açıklaması geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada mahkumlara af ile ilgili önemli bilgiler verdi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 14:34
Mahkumlara Af Konusunda Kritik Açıklama Geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den af konusunda kritik açıklama geldi.

24 Haziran seçimleri sonrası değerlendirme açıklamalarında bulunan Bahçeli, apolet tartışmalarına değinirken mahkumlara af konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde;

-Türkiye'nin demokratik rüştü bir kez daha kendini ispatlamıştır. Partimiz 24 Haziran'dan anlının akıyla çıkmıştır. Milletimize güvendik. İhanetin imanı yenemeceğini adımız gibi biliyorduk. Biz bitti demeden hiçbir tezgahın tutmayacağının farkındaydık.

-MHP tıpkı anka kuşu gibi küllerinen yeniden doğmuş, bir kez daha herkesin hayranlığını kazanmıştır. Türk milleti 3 hilalı ne mahsun bırakmış, ne de mağdur bırakmıştır. Bu açıdan 24 Haziran'da MHP büyük bir başarı elde etmiştir. Yerimizde sayamayız. Daha fazlasını istiyoruz. Daha çoğunu almayı hedefliyoruz.

-Partimize oy veren vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm milletvekili adaylarımızı kutluyorum. 24 Haziran'da Türkiye kazanmıştır. Demokrasimiz kazanmıştır. Bozgunculuk yapanlar unutamayacakları hezimet yaşamıştır. Verdiğimiz sözlerin hiçbirini unutmadık, unutmayacağız.

-Cumhuriyet yeni sistemle daha güçlenmiştir. 'Tek adam geldi' diyen çevrelerin korku aşısı inşallah tutmayacaktır. Cumhur İttifakı yeni sistemin rotasını çizecektir. Gelişmeleri uzaktan izlemeyeceğiz. Müdahil olmamız gereken yerlerde geri durmayacağız.

-Ülkücünün fiyatı yoktur, ülkücülüğün pazarı yoktur. Pişman olacak söz söylemeyiz. 'Apolet tartışmasını fazla uzattım' diyen zavallılar için pişmanlık olabilir ancak bizde asla pişmanlık yoktur.

-Aklımızı başımıza almazsak şarlatanların, maskaraların oyuncağı olursak daha pek çok FETÖ ve türevleri gelecekte peydahlanacak, 15 Temmuz'da yapamadıklarını punduna getirdiklerinde hayata geçireceklerdir"

-ABD'yle ilişkilerin normalleşmesi arzulanan derecede sağlanacaksa, NATO gerçekten de Türkiye’nin terörle mücadelesine samimi destek veriyorsa, ABD ve Avrupa'da ne kadar hain FETÖ'cü varsa Türkiye'ye iadeleri yapılmalıdır.

AF AÇIKLAMASI

-Af konusu gündemimizdedir. Mecliste yasama faaliyetleri başladığı zaman arkadaşlarımız bir yasa teklifi sunacaklardır.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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